Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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22.03.2026 09:56:00

Palantir: US-Verteidigungsministerium macht Maven Smart System zum Standard

Das US-Verteidigungsministerium macht Palantirs KI-System Maven zum festen Bestandteil der US-Militärstruktur.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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