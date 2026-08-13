SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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13.08.2026 16:40:00
Palantir AIP Could Deliver a Powerful Shift in the Company's Growth Trajectory
Palantir (NASDAQ: PLTR) is transforming from a government-focused contractor into a commercial AI platform with trillion-dollar ambitions. This video examines whether AIP can become the operating system for enterprise AI and whether Palantir's accelerating growth can justify its demanding valuation.Stock prices used were the market prices of July 30, 2026. The video was published on Aug. 12, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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