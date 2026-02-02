Palantir-Aktie deutlich höher: Gewinn und Umsatz besser als erwartet

Für Anleger von Palantir wurde es am Montagabend spannend, denn der Software-Konzern berichtete über die Geschäftsentwicklung im jüngst abgeschlossenen Jahresviertel.

Palantir hat im vierten Geschäftsquartal 2025 mehr verdient als noch im Jahr zuvor. Das Ergebnis je Aktie lag nun bei 0,25 US-Dollar nach 0,03 US-Dollar im Vorjahreszeitraum und lag damit über den Analystenschätzungen, die sich im Vorfeld auf ein EPS von 0,23 US-Dollar belaufen hatten.

Der Umsatz entwickelte sich ebenfalls positiv: Er stieg im abgelaufenen Quartal von 827,5 Millionen US-Dollar auf 1,41 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Palantir die Expertenschätzungen: Die Analysten hatten zuvor einen Quartalsumsatz von 1,34 Milliarden US-Dollar erwartet.

Ambitionierte Prognose

Das Unternehmen rechnet im ersten Quartal mit Erlösen von 1,53 bis 1,54 Milliarden Dollar. Für das Geschäftsjahr 2026 stellt es einen Umsatz von 7,18 bis 7,20 Milliarden Dollar in Aussicht und liegt damit deutlich über den Erwartungen der Analysten. Konzernchef Alex Karp verteidigte zugleich die Überwachungstechnologie des Unternehmens und verwies auf integrierte Schutzmechanismen gegen staatlichen Machtmissbrauch.

Im nachbörslichen NASDAQ-Handel steht die Palantir-Aktie zeitweise 7,32 Prozent höher bei 158,59 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at