Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|Bilanzvorlage
|
02.02.2026 22:27:00
Palantir-Aktie deutlich höher: Gewinn und Umsatz besser als erwartet
Der Umsatz entwickelte sich ebenfalls positiv: Er stieg im abgelaufenen Quartal von 827,5 Millionen US-Dollar auf 1,41 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Palantir die Expertenschätzungen: Die Analysten hatten zuvor einen Quartalsumsatz von 1,34 Milliarden US-Dollar erwartet.
Ambitionierte Prognose
Das Unternehmen rechnet im ersten Quartal mit Erlösen von 1,53 bis 1,54 Milliarden Dollar. Für das Geschäftsjahr 2026 stellt es einen Umsatz von 7,18 bis 7,20 Milliarden Dollar in Aussicht und liegt damit deutlich über den Erwartungen der Analysten. Konzernchef Alex Karp verteidigte zugleich die Überwachungstechnologie des Unternehmens und verwies auf integrierte Schutzmechanismen gegen staatlichen Machtmissbrauch.
Im nachbörslichen NASDAQ-Handel steht die Palantir-Aktie zeitweise 7,32 Prozent höher bei 158,59 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Palantir
|
18:37
|Ausblick: Palantir mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16:03
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Bilanz als Wendepunkt? Palantir-Aktie im Spannungsfeld von Hoffnung und Vorsicht (finanzen.at)
|
29.01.26
|Überbewertet oder erst am Anfang? Palantir-Aktie spaltet die Analysten (finanzen.at)
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.01.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zu (finanzen.at)