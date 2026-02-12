Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

Meilenstein erreicht 12.02.2026 22:45:00

Palantir-Aktie fällt dennoch deutlich: Vormachtstellung im Verteidigungssektor ausgebaut

Der Software-Spezialist Palantir Technologies hat einen weiteren Meilenstein in seiner Zusammenarbeit mit der US-Regierung erreicht.

• DISA erweitert IL5/IL6-Autorisierung auf Edge-Deployments
• Militärische Nutzung ohne zentrale Cloud-Abhängigkeit möglich
• Ritterschlag für die Aktie?

Wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab, hat die Verteidigungsbehörde DISA (Defense Information Systems Agency) grünes Licht für das neue Produkt "PFCS Forward" gegeben. Hinter der sperrigen Bezeichnung verbirgt sich ein strategischer Durchbruch: Palantir darf seine hochsensiblen Sicherheitsstufen (Impact Level 5 und 6) nun auch auf lokaler Hardware und direkt im Feld - dem sogenannten "Tactical Edge" - einsetzen. Damit ist die Software nicht mehr nur auf große, zentrale Rechenzentren angewiesen.

KI-Analysen direkt im Gefecht

Bisher brauchten extrem sicherheitsrelevante Cloud-Anwendungen meist eine stabile Verbindung zu zentralen Servern. Diese Barriere fällt nun. Mit PFCS Forward kann das US-Militär Palantirs Daten-Analysen und KI-Tools ab sofort auch dort nutzen, wo es keine dauerhafte Internetverbindung gibt - zum Beispiel auf mobilen Kommandoposten oder direkt im Einsatzgebiet. "Die Zukunft der Kriegsführung erfordert Software, die überall einsatzfähig ist - von Rechenzentren in Unternehmen bis hin zum taktischen Edge", wird Akash Jain, Präsident und CTO von Palantir USG, in einer Mitteilung zitiert. "PFCS Forward erfüllt dieses Versprechen mit einer hardwareunabhängigen Autorisierung, die den Einsatz missionskritischer Fähigkeiten mit der für unsere Streitkräfte notwendigen Überlebensfähigkeit und Ausfallsicherheit ermöglicht. Dies ebnet den Weg für echte Multi-Vendor-Architekturen am Netzwerkrand und bringt erstklassige kommerzielle Technologie mit beispielloser Geschwindigkeit für kritische nationale Sicherheitsmissionen."

Strategischer Vorsprung vor der Konkurrenz

Für Anleger ist diese Freigabe ein wichtiges Signal: Palantir verankert sich immer tiefer im US-Sicherheitsapparat. In der modernen Kriegsführung entscheiden oft Sekunden; Daten müssen dort verarbeitet werden, wo sie entstehen. Dass Palantir nun offiziell zertifiziert ist, IL6-geprüfte Software (für geheime Daten) auf lokaler Hardware zu betreiben, gilt in der Branche als technischer Ritterschlag.

Für Konkurrenten im Bereich Verteidigungs-IT wird es damit immer schwerer, Palantir zu verdrängen. Die Hürden für solche Sicherheitsfreigaben sind extrem hoch, was das Geschäft von Palantir gegenüber Wettbewerbern effektiv absichert.

Die Aktie reagierte an der NASDAQ trotzdem negativ auf die Neuigkeiten: Im US-Handel am Donnerstag gab das Papier um 4,83 Prozent auf 129,13 US-Dollar nach.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com,Michael Vi / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Palantir 110,42 1,66% Palantir

