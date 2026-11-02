Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|Zahlenvorlage im Fokus
|
02.11.2026 22:27:00
Palantir-Aktie fester: KI-Spezialist überzeugt die Wall Street mit Quartalszahlen
Palantir hat am Montag seine Bilanz für das dritte Quartal 2026 präsentiert. Je Aktie erzielte der Softwarekonzern einen Gewinn von 0,44 US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser noch bei 0,18 US-Dollar gelegen. Damit lag das Ergebnis über den Analystenprognosen: 24 Experten hatten im Durchschnitt 0,41 US-Dollar je Aktie vorhergesagt.
Die Erlöse stiegen auf 2,31 Milliarden US-Dollar, nachdem im dritten Quartal 2025 noch 1,18 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Von 22 Analysten war im Schnitt ein Umsatz von 2,18 Milliarden US-Dollar prognostiziert worden.
Für das Gesamtjahr 2026 trauen 33 Analysten Palantir im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 US-Dollar zu, nach 0,63 US-Dollar im Vorjahr. Beim Umsatz rechnen 32 Experten mit 8,21 Milliarden US-Dollar, gegenüber 4,48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.
An der NASDAQ verbucht die Palantir-Aktie am Montag nachbörslich einen Aufschlag von zeitweise 0,51 Prozent auf 179,25 US-Dollar.
Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.at
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