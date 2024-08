Palantir-Aktie im Plus: Wedbush-Analyst sieht 66% Kurspotenzial

• Palantir öffnet Bücher und überzeugt mit Bilanz für das zweite Quartal• Analysten sehen Potenzial bei Palantir• Wedbush-Analyst Dan Ives sieht zweistelliges Kurspotenzial

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte das US-amerikanische Softwareunternehmen Palantir seine Geschäftsergebnisse des zweiten Quartals. Der Gewinn pro Aktie beläuft sich auf 0,06 US-Dollar, nach 0,01 US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz stieg derweil von 533 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023 auf 678 Millionen US-Dollar an. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 27 Prozent. Mit einem Nettogewinn von 134 Millionen US-Dollar erwirtschaftete das Unternehmen zudem den größten Quartalsgewinn in der zwanzigjährigen Geschichte Palantirs.

Aufgrund der positiven Entwicklung im abgelaufenen Quartal hat das Unternehmen außerdem seine Prognose für das dritte Quartal sowie das Gesamtjahr 2024 angehoben. So rechnet Palantir in dritten Quartal mit Einnahmen zwischen 697 und 701 Millionen US-Dollar sowie einem bereinigten Betriebsergebnis zwischen 233 und 237 Millionen US-Dollar. Auf Jahressicht strebt der Technologiekonzern nun einen Umsatz von 2,742 bis 2,750 Milliarden US-Dollar an. Auch beim bereinigten Betriebsergebnis zeigt sich das Unternehmen optimistischer und hat die Spanne auf 966 bis 974 Millionen US-Dollar erhöht.

Angetrieben wird das Geschäft des Unternehmens vor allem von der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Anwendungen. So erklärt Palantir-CEO Alex Karp in dem jüngsten Aktionärsbrief: "Grundlage für unser Wachstum auf dem privatwirtschaftlichen und öffentlichen Markt ist die anhaltende und ungebrochene Nachfrage der Kunden nach KI-Systemen, die jenseits akademischer Anwendungsfelder funktionieren."

Die positive Entwicklung sowie die ungebrochene KI-Nachfrage sorgen nicht nur unter Aktionären, sondern auch unter Analysten für eine optimistische Grundstimmung. Nach den aktuellen Zahlen zeigte sich beispielsweise Gil Luria von DA Davidson optimistischer bezüglich des KI-Profiteurs und erhöhte sein Kursziel von 24 auf 28 US-Dollar. Sein Neutral-Rating behielt er jedoch bei. Er würdigte das starke Quartal des Datenanalyseunternehmens und das beschleunigte Umsatzwachstum, äußerte jedoch Kritik an der Zahl der neu gewonnenen kommerziellen Kunden in den USA, die in Q2 etwas zurückging.

Die Citigroup zeigte sich nach den Quartalszahlen derweil eher zurückhaltend in ihrer Einschätzung. Zwar wurde das Ergebnis als "beeindruckend" gewertet, insbesondere im Kontext einer "schwankenden Software-Nachfrage", wie TheStreet berichtet. Dennoch behielt die Bank ihre Neutral-Einschätzung und das Kursziel von 28 US-Dollar bei.

Auch Wedbush Securities-Analyst Dan Ives honoriert die positiven Geschäftszahlen des Unternehmens. Ihm nach seien die jüngsten Ergebnisse "eine wichtige Bestätigung für Palantir und die breitere KI-Revolutionsthese". Nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse erhöhte der Experte sein Kursziel von 35 US-Dollar auf 38 US-Dollar. "Obwohl das Unternehmen auf [der Wall Street] viele Skeptiker gesehen hat, war dies ein ‚Beweis‘-Quartal, in dem es sein wachsendes Partner-Ökosystem unter Beweis stellen konnte, da mehr Anwendungsfälle für seine Produkte zu einer steigenden Nachfrage nach generativen KI-Lösungen im Unternehmensmaßstab führen und gleichzeitig Marktanteile gewinnen, da die KI-Revolution jetzt die 2./3./4. Ableitung erreicht", zitiert Börse Online aus der entsprechenden Forschungsnotiz.

Via X-Post erklärte Ives: "Unser Bullenfall ist 50 US-Dollar. Dieses Quartal war ein Wendepunkt für die Palantir-Story, da die AIP-Monetarisierungsstory glänzt. Hasser werden dies hassen...aber die kommerzielle US-KI spricht für sich selbst"

