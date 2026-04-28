Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|Cybertruppe
|
28.04.2026 17:03:07
Palantir-Aktie in Rot: Deutsche Bundeswehr setzt bei KI-Cloud auf europäische Konkurrenz
Das Unternehmen bietet unter dem Namen "Maven" eine Software an, die in der Nato und von mehreren Nato-Verbündeten eingesetzt wird. "Bei der Nato ist diese Software im Einsatz, das wissen wir, und das nutzen wir auch. Und wir sehen auch die Erkenntnisse, die sich daraus ergeben."
Allerdings gehe es auch um die Frage, wer diese Software bediene. "Das machen in der Nato tatsächlich Vertreter der Industrie, also der Firma Palantir", sagte Daum, der als Inspekteur den Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr führt. Und: "So sehr wir an der Funktionalität interessiert sind für unseren eigenen Datenbestand, so unvorstellbar ist es eben momentan, Industriemitarbeiter auf den nationalen Datenbestand zuzulassen."
Nach Informationen des "Handelsblatts" wurden von der Bundeswehr zwei deutsche und ein französischer Anbieter ausgewählt: Almato aus Stuttgart, eine Tochter des IT-deutschen Anbieters Datagroup, sowie die Software des Berliner Startups Orcrist und Chapsvision aus Paris. Deren Software solle diesen Sommer geprüft und ein Auftrag zum Jahresende vergeben werden.
An der NASDAQ zeigt sich die Palantir-Aktie zeitweise 1,03 Prozent tiefer bei 141,63 US-Dollar.
/cn/DP/nas
BERLIN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
27.04.26
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.04.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.04.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palantir-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: Palantir präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.04.26
|Palantir-Aktie vor Richtungswechsel? Trump-Effekt und Wood-Investments im Fokus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
09.04.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|120,78
|-1,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.