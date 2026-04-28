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Cybertruppe 28.04.2026 17:03:07

Palantir-Aktie in Rot: Deutsche Bundeswehr setzt bei KI-Cloud auf europäische Konkurrenz

Palantir-Aktie in Rot: Deutsche Bundeswehr setzt bei KI-Cloud auf europäische Konkurrenz

Der Chef der Cybertruppe der Bundeswehr, Thomas Daum, setzt beim Aufbau einer militärischen Cloud zur Datenverarbeitung und für KI-Anwendungen nicht auf Palantir-Software.

"Das sehe ich momentan überhaupt nicht", sagte der Vizeadmiral dem "Handelsblatt". Palantir erfülle bestimmte Voraussetzungen der Bundeswehr nicht.

Das Unternehmen bietet unter dem Namen "Maven" eine Software an, die in der Nato und von mehreren Nato-Verbündeten eingesetzt wird. "Bei der Nato ist diese Software im Einsatz, das wissen wir, und das nutzen wir auch. Und wir sehen auch die Erkenntnisse, die sich daraus ergeben."

Allerdings gehe es auch um die Frage, wer diese Software bediene. "Das machen in der Nato tatsächlich Vertreter der Industrie, also der Firma Palantir", sagte Daum, der als Inspekteur den Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr führt. Und: "So sehr wir an der Funktionalität interessiert sind für unseren eigenen Datenbestand, so unvorstellbar ist es eben momentan, Industriemitarbeiter auf den nationalen Datenbestand zuzulassen."

Nach Informationen des "Handelsblatts" wurden von der Bundeswehr zwei deutsche und ein französischer Anbieter ausgewählt: Almato aus Stuttgart, eine Tochter des IT-deutschen Anbieters Datagroup, sowie die Software des Berliner Startups Orcrist und Chapsvision aus Paris. Deren Software solle diesen Sommer geprüft und ein Auftrag zum Jahresende vergeben werden.

An der NASDAQ zeigt sich die Palantir-Aktie zeitweise 1,03 Prozent tiefer bei 141,63 US-Dollar.

/cn/DP/nas

BERLIN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

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