Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|Software-Bilanz
|
03.08.2026 22:13:00
Palantir-Aktie klettert kräftig: Gewinn und Umsatz springen hoch - Erwartungen übertroffen
0,41 US-Dollar je Aktie hat der Software- und Dienstleistungskonzern Palantir im zweiten Jahresviertel 2026 erwirtschaftet. Damit verdiente das von Peter Thiel gegründete Unternehmen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als noch 0,13 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatten. Die Analystenerwartungen konnte Palantir mit seiner Gewinnentwicklung schlagen, Experten waren im Vorfeld von einem EPS von 0,344 US-Dollar ausgegangen.
Der Umsatz entwickelte sich daneben positiv: Nach 1,00 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum setzte Palantir im aktuellen Berichtsquartal 1,94 Milliarden US-Dollar um und übertraf damit die Markterwartungen, die bei Umsätzen von 1,81 Milliarden US-Dollar gelegen hatten.
Die Palantir-Aktie gewinnt im nachbörslichen Montagshandel an der NASDAQ zeitweise 7,45 Prozent auf 135,01 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Julia walter, Redaktion finanzen.at
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