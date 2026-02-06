Palantir-Aktie mit politischem Gegenwind: Kritik in Zusammenhang mit staatlichen Verträgen

Die Palantir-Aktie bleibt volatil. Während der gesamte Softwaresektor unter KI-Sorgen leidet, rücken erneut politische Vorwürfe rund um mangelnde Transparenz staatlicher Verträge in den Fokus.

• Britische Politiker fordern Stopp weiterer Palantir-Verträge wegen Transparenzbedenken• Softwaresektor gerät durch KI-Sorgen massiv unter Druck• Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch, Risiken nehmen jedoch zu

Politischer Gegenwind rückt Palantir erneut ins Rampenlicht

Die anhaltende Debatte um mangelnde Transparenz bei staatlichen Aufträgen setzt die Aktie von Palantir erneut unter Druck. In Großbritannien mehren sich derzeit die Stimmen, die eine Aussetzung weiterer öffentlicher Verträge mit dem US-Datenanalyseunternehmen fordern. Hintergrund sind Vorwürfe, wonach parlamentarische Kontrollversuche über bestehende Vereinbarungen blockiert worden seien und zentrale Vertragsdetails nicht offengelegt werden.

Laut einem Bericht von "The Guardian" stehen insbesondere umfangreiche Verträge mit dem britischen Gesundheitsdienst NHS sowie dem Verteidigungsministerium in der Kritik. Oppositionspolitiker bemängeln fehlende Einblicke in die Entscheidungsprozesse sowie mögliche Interessenkonflikte rund um politische Kontakte des Unternehmens.

Damit gewinnt eine Debatte erneut an Fahrt, die bereits im vergangenen Jahr internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, als investigative Recherchen die Vergabepraxis und Transparenz staatlicher Palantir-Verträge in den Fokus rückten.

Belastungsfaktor: Softwaresektor verstärkt den Abwärtsdruck

Zusätzlich zum politischen Gegenwind leidet Palantir unter der schwachen Stimmung im gesamten Softwaresektor. KI-Sorgen haben zuletzt einen breiten Abverkauf ausgelöst, da Investoren das Geschäftsmodell klassischer Softwareanbieter angesichts rasanter technologischer Fortschritte neu bewerten. Vor allem Befürchtungen, dass generative KI bestehende Softwarelösungen unter Druck setzen könnte, sorgen für erhöhte Volatilität.

Auch Palantir blieb davon nicht verschont: Im Zuge der jüngsten Marktturbulenzen rutschte die Aktie tags zuvor um 6,83 Prozent ab auf 130,01 US-Dollar. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus damit auf rund 27 Prozent. Im vorbörslichen Handel zeigen sich trotz der angespannten Branchensituation erste Anzeichen für eine Trendwende: An der NASDAQ legen Palantir-Papiere zeitweise 3,42 Prozent zu auf 134,45 US-Dollar.

Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch - Unsicherheiten bleiben bestehen

Trotz der jüngsten Rückschläge zeigt sich das Analystenlager weiterhin überwiegend zuversichtlich. Von 18 bei TipRanks erfassten Einschätzungen raten aktuell 11 zum Kauf, fünf zum Halten und zwei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 192,88 US-Dollar und signalisiert ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 48 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs bei 130,01 US-Dollar.

Für Anleger bleibt die Lage damit zweigeteilt: Während Palantir operativ als wichtiger Profiteur des KI-Trends gilt und langfristig hohe Wachstumschancen besitzt, dürften politische Transparenzfragen und der anhaltende Druck im Softwaresektor kurzfristig weiter für Schwankungen sorgen. Entscheidend wird sein, ob es dem Unternehmen gelingt, Vertrauen auf regulatorischer Ebene zurückzugewinnen und gleichzeitig operative Stärke zu demonstrieren.

Redaktion finanzen.at