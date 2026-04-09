Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|NHS-Kritik
|
09.04.2026 11:35:56
Palantir-Aktie nach Rücksetzer im Plus: Bericht über NHS-Zugänge für Mitarbeiter sorgt für Kritik
• Kritik an Transparenz und Datenschutz flammt erneut auf
• Aktie auf Jahressicht schwach - Analysten sehen dennoch Aufwärtspotenzial
Neue Vorwürfe aus Großbritannien belasten das Vertrauen
Die Debatte um Palantir erhält neue Nahrung: Ein Bericht von The Guardian sorgt derzeit für erhebliche Unruhe im britischen Gesundheitssystem. Demnach sollen Mitarbeiter des US-Datenanalyseunternehmens Zugriff auf interne Kommunikationssysteme des National Health Service (NHS) erhalten haben. Konkret geht es um NHS-E-Mail-Konten, die potenziell Zugang zu einem Verzeichnis mit bis zu 1,5 Millionen Kontaktdaten von Beschäftigten ermöglichen.
Zusätzlich sollen Palantir-Ingenieure im Rahmen der Einführung der sogenannten Federated Data Platform Zugriff auf interne SharePoint-Systeme und Microsoft-Teams-Gruppen erhalten haben. Während solche Zugänge für externe Dienstleister grundsätzlich nicht unüblich sind, sorgt gerade die besondere Rolle von Palantir für Kritik.
Ethik und Datenschutz erneut im Fokus
Innerhalb des NHS wächst offenbar die Skepsis. Mitarbeitende äußern laut Bericht Bedenken, dass sensible Kontaktdaten ohne ihre Zustimmung zugänglich gemacht wurden. Besonders kritisch wird die Verbindung Palantirs zu Bereichen wie Militärtechnologie und Überwachung bewertet.
Palantir selbst weist die Vorwürfe zurück und betont, dass die Nutzung interner Systeme gängige Praxis sei und unter strengen Vorgaben des NHS erfolge. Die Kontrolle über sämtliche Daten liege weiterhin beim Gesundheitssystem.
Debatte mit Vorgeschichte gewinnt an Dynamik
Die aktuellen Entwicklungen fügen sich in eine bereits länger anhaltende Diskussion ein. In den vergangenen Monaten hatten politische Akteure in Großbritannien wiederholt mehr Transparenz bei staatlichen Verträgen mit Palantir gefordert. Auch internationale Recherchen hatten Sicherheitsbedenken verstärkt und Zweifel am Umgang mit sensiblen Daten geschürt.
Damit zeigt sich erneut ein strukturelles Problem: Weniger einzelne Projekte stehen im Zentrum der Kritik, sondern vielmehr die grundsätzliche Frage, wie eng staatliche Institutionen mit privaten Technologieanbietern kooperieren sollten.
Aktie unter Druck - Analysten bleiben optimistisch
An der Börse spiegelt sich die Unsicherheit weiterhin wider. Seit Jahresbeginn steht für die Palantir-Aktie ein Minus von rund 21 Prozent zu Buche. Zuletzt fiel das Papier um 6,20 Prozent auf 140,76 US-Dollar. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel deutet sich mit einem Plus von 0,37 Prozent auf 141,39 US-Dollar zumindest eine leichte Stabilisierung an.
Trotz der politischen und regulatorischen Risiken zeigt sich das Analystenlager überwiegend zuversichtlich. Von 21 erfassten Einschätzungen empfehlen 14 die Aktie zum Kauf, fünf zum Halten und zwei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 194,61 US-Dollar und signalisiert damit ein Aufwärtspotenzial von rund 38 Prozent.
Für Anleger bleibt die Lage damit ambivalent: Während Palantir operativ vom KI-Boom profitieren könnte, dürften anhaltende Transparenz- und Datenschutzdebatten das Vertrauen weiterhin belasten.
Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Palantir
|
08.04.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 geht nachmittags nahezu durch die Decke (finanzen.at)
|
08.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.04.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.03.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palantir von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.03.26
|Palantir-Aktie sinkt: Britische Politik will sofortigen Stopp von FCA-Deal (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|120,82
|0,30%