Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
KI-Riese mit Zahlen 05.05.2026 07:07:00

Palantir-Aktie nach starken Zahlen dennoch unter Druck

Palantir-Aktie nach starken Zahlen dennoch unter Druck

Die Zahlen von Palantir waren am Markt mit Spannung erwartet worden. So fiel die Bilanz des KI-Riesen für das erste Quartal aus.

Der Datenanalyse-Spezialist Palantir ist im ersten Quartal 2026 dank eines massiven KI-Booms rasant gewachsen und hat die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen. Wie das für seine Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden bekannte Unternehmen aus Denver mitteilte, kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 85 Prozent auf rund 1,63 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Prognosen der Analysten, die im Vorfeld mit Erlösen von 1,54 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Besonders dynamisch entwickelte sich dabei das US-Geschäft, das sich auf 1,28 Milliarden US-Dollar verdoppelte, wobei sowohl Regierungsaufträge - unter anderem vom Pentagon für Einsätze im Iran-Krieg - als auch die Nachfrage von Unternehmen steil nach oben zeigten.

Auch auf der Ergebnisseite verzeichnete der Konzern einen signifikanten Sprung: Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,08 auf 0,34 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung der Experten von 0,277 US-Dollar klar. Laut CEO Alex Karp ist die Nachfrage in den USA aktuell so gewaltig, dass die Firma kaum mit der Auftragsabwicklung hinterherkommt, weshalb Palantir zudem die Prognose für das Gesamtjahr anhob.

Trotz dieser starken Zahlen und der operativen Erfolge bei der Auswertung komplexer Datenmengen reagierte die Aktie nachbörslich an der NASDAQ negativ und notierte zuletzt 2,70 Prozent tiefer bei 142,09 Dollar.



Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch mit Material von dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Palantir-Aktie in Rot: Deutsche Bundeswehr setzt bei KI-Cloud auf europäische Konkurrenz
Palantir-Aktie vor Richtungswechsel? Trump-Effekt und Wood-Investments im Fokus
Palantir-Aktie im Minus: Bericht über NHS-Zugänge für Mitarbeiter sorgt für Kritik

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com,Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

mehr Nachrichten

Analysen zu Palantir

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Palantir 122,74 -1,68% Palantir

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger dürften Vorsicht walten lassen -- DAX tiefer erwartet -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Mit Vorsicht dürfte der heimische Aktienmarkt den Dienstagshandel begrüßen. Der deutsche Aktienmarkt wird schwächer erwartet. Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen