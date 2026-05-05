Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|KI-Riese mit Zahlen
|
05.05.2026 07:07:00
Palantir-Aktie nach starken Zahlen dennoch unter Druck
Der Datenanalyse-Spezialist Palantir ist im ersten Quartal 2026 dank eines massiven KI-Booms rasant gewachsen und hat die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen. Wie das für seine Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden bekannte Unternehmen aus Denver mitteilte, kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 85 Prozent auf rund 1,63 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Prognosen der Analysten, die im Vorfeld mit Erlösen von 1,54 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Besonders dynamisch entwickelte sich dabei das US-Geschäft, das sich auf 1,28 Milliarden US-Dollar verdoppelte, wobei sowohl Regierungsaufträge - unter anderem vom Pentagon für Einsätze im Iran-Krieg - als auch die Nachfrage von Unternehmen steil nach oben zeigten.
Auch auf der Ergebnisseite verzeichnete der Konzern einen signifikanten Sprung: Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,08 auf 0,34 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung der Experten von 0,277 US-Dollar klar. Laut CEO Alex Karp ist die Nachfrage in den USA aktuell so gewaltig, dass die Firma kaum mit der Auftragsabwicklung hinterherkommt, weshalb Palantir zudem die Prognose für das Gesamtjahr anhob.
Trotz dieser starken Zahlen und der operativen Erfolge bei der Auswertung komplexer Datenmengen reagierte die Aktie nachbörslich an der NASDAQ negativ und notierte zuletzt 2,70 Prozent tiefer bei 142,09 Dollar.
Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch mit Material von dpa-AFX
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