Palantir-Aktie reagiert auf Kooperation mit Anduril bei "Golden Dome"

Die Technologiekonzerne Anduril und Palantir Technologies arbeiten offenbar gemeinsam an der Software-Entwicklung für das Golden-Dome-Projekt.

• Palantir und Anduril wohl bei Softwareentwicklung vom "Golden Dome" dabei• US-Verteidigungsprogramm soll Raketen abfangen• Palantir könnten Milliardeneinnahmen winken

Das "Golden Dome"-Projekt gilt als eines der ambitioniertesten Rüstungsvorhaben der gegenwärtigen US-Regierung und soll die nationale Verteidigung gegen moderne Bedrohungen aus der Luft und dem Weltraum deutlich verstärken.

Das weltraumgestützte Verteidigungsprogramm soll in der Lage sein, ballistische Raketen, Marschflugkörper und Hyperschallwaffen abzufangen. Nach jüngsten Angaben des Programmdirektors beläuft sich das Budget mittlerweile auf 185 Milliarden US-Dollar - eine Erhöhung um 10 Milliarden Dollar, um zentrale weltraumgestützte Fähigkeiten schneller voranzutreiben. Hunderte Unternehmen konkurrieren um Aufträge bei der Entwicklung des Abwehrschilds.

Frühes Engagement der Tech-Konzerne

Wie zunächst das Wall Street Journal und schließlich auch Reuters mit Verweis auf Insider berichteten, sollen auch US-Datenanalyseplattform Palantir und das Privatunternehmen Anduril dem Projekt bei der Entwicklung von Software für die Raketenabwehrsystem beigetreten sein.

Beide Unternehmen zeigten bereits seit Beginn der Initiative Interesse an einer Beteiligung. Wie Reuters im vergangenen Jahr berichtete, kooperieren Anduril und Palantir mit SpaceX von Elon Musk an verschiedenen Komponenten des Projekts. Im November erhielt Anduril zudem einen von insgesamt sechs kleineren Golden Dome-Verträgen zum Bau konkurrierender Prototypen für die Raketenabwehr.

Sollte die Software die gewünschten Ergebnisse liefern, könnten sich ihre Entwickler, wie Palantir, eine potenzielle Chance sichern, durch die Wartung des Systems Milliarden von Dollar zu verdienen.

Für Palantir wäre dies ein wichtiger Schritt. Der Geschäftsbereich "Commercial" des Datenanalyseanbieters verzeichnet zwar ein beeindruckendes Wachstum, der Geschäftsbereich "Government" leistet jedoch weiterhin einen wesentlichen Beitrag zum Gesamtumsatz. Im Jahr 2025 stammten 54 Prozent des Gesamtumsatzes in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar von Kunden aus dem Regierungssegment, während der Geschäftsbereich "Commercial" 46 Prozent beitrug.

So bewegt sich die Palantir-Aktie an der NASDAQ

Die Palantir-Aktie hat an der Börse aktuell einen schweren Stand. Während in den letzten 12 Monaten ein Plus von 72 Prozent verzeichnet wurde, ging es seit Jahresbeginn knapp 13 Prozent nach unten. Der Negativtrend setzt sich auch am Donnerstag fort: Hier geht es im NASDAQ-Handel zeitweise 2,37 Prozent auf 151,32 US-Dollar nach unten.

Neben den beiden Hauptakteuren sind laut der informierten Quelle auch Aalyria Technologies, das Startup Scale AI sowie die Softwarefirma Swoop Technologies am Projekt beteiligt. Auf Anfragen von Reuters reagierten die genannten Unternehmen zunächst nicht mit Stellungnahmen.

Etablierte Rüstungskonzerne als Hauptauftragnehmer

Bereits zuvor hatten sich die traditionellen Verteidigungskonzerne Lockheed Martin, RTX und Northrop Grumman als Hauptauftragnehmer dem Programm angeschlossen. Die Kombination aus etablierten Rüstungsfirmen und innovativen Technologieunternehmen spiegelt den hybriden Ansatz wider, den die US-Regierung bei diesem strategisch bedeutsamen Verteidigungsprojekt verfolgt.

Martina Köhler, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at