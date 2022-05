Palantir-Aktie sackt vorbörslich ab: Palantir mit Gewinnrückgang

Im ersten Geschäftsquartal erwirtschaftete

Palantir einen Gewinn je Aktie von 0,02 US-Dollar. Vor Jahresfrist stand noch ein EPS von 0,040 US-Dollar in den Büchern, die Analystenerwartungen hatten sich im Vorfeld auf 0,036 US-Dollar je Anteilsschein belaufen.

Die Erlöse zogen im Vorjahresvergleich deutlicher an und verbesserten sich von 341,2 Millionen US-Dollar auf 446,36 Millionen US-Dollar. Damit setzte Palantir in etwa so viel um, wie von Experten erwartet: Die Analystenschätzungen lagen zuvor bei 443,4 Millionen US-Dollar.

Die Palantir-Aktie stürzt im vorbörslichen US-Handel ab und verliert zeitwiese 15,19 Prozent auf 8,04 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at