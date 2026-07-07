Palantir-Aktie setzt sich dem KI-Ausverkauf entgegen: Vertrag in Mexiko ausgeweitet

Palantir weitet den Vertrag mit dem mexikanischen Versicherer GNP Seguros aus

GNP Seguros wird damit Palantirs erster Firmenkunde in Lateinamerika

Palantir-Aktie trotzt KI-Ausverkauf

Palantir Technologies meldet eine Vertragsausweitung mit dem mexikanischen Versicherer GNP Seguros und damit einen weiteren kommerziellen Fortschritt außerhalb des Regierungsgeschäfts. Während KI- und Speicherchip-Werte am Dienstag nach den Zahlen von Samsung größtenteils leiden, gewinnt die Palantir-Aktie an der NASDAQ zeitweise 0,45 Prozent auf 133,07 US-Dollar.

GNP Seguros baut Palantirs KI-Plattform in der Versicherung aus

Wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, setzt der mexikanische Versicherer GNP Seguros die Plattformen Foundry und AIP künftig branchenweit ein. GNP Seguros gilt als größter Versicherer Mexikos und gehört zum Konsortium Grupo BAL. Bislang nutzte das Unternehmen die Technologie nur in einzelnen Bereichen, etwa zur Betrugserkennung bei Schadensfällen und zur laufenden Risikoüberwachung. Mit der Ausweitung sollen Daten aus Schadensregulierung, Zeichnungsgeschäft und operativem Betrieb über sämtliche Sparten hinweg zusammengeführt werden, von der Kranken- über die Lebens- bis zur Kfz- und Sachversicherung.

Erster Firmenkunde in Lateinamerika

Für Palantir ist GNP Seguros nach eigenen Angaben der erste öffentlich benannte Firmenkunde des Konzerns in ganz Lateinamerika. Enrique Ibarra, Chief Information & Transformation Officer von GNP Seguros, bezeichnete die Einbindung von Foundry und AIP laut Mitteilung als "einen natürlichen Schritt" der eigenen Digitalstrategie. Eduardo Esteve, Vizepräsident für Lateinamerika bei Palantir, sieht in GNP Seguros eine der wichtigsten Institutionen des Landes und wertet die erweiterte Partnerschaft als Beleg dafür, dass sich datengetriebene Entscheidungsprozesse und automatisierte Abläufe auch im lateinamerikanischen Versicherungsgeschäft durchsetzen.

Wachstum außerhalb des Regierungsgeschäfts als offene Frage

Palantir ist historisch stark von Verträgen mit US-Behörden abhängig - ein Umstand, den Beobachter regelmäßig als Risiko für die hohe Bewertung des Unternehmens anführen. Die Vertragsausweitung mit GNP Seguros zeigt, dass der Konzern parallel dazu sein internationales Firmenkundengeschäft in einer bislang wenig erschlossenen Region ausbaut. Ob sich daraus ein spürbarer Wachstumsbeitrag entwickelt, lässt sich aus einer einzelnen Vertragsmeldung nicht ablesen.

Der nächste konkrete Beobachtungspunkt sind die Quartalszahlen von Palantir, die derzeit für Anfang August erwartet werden. Ein offizieller Termin ist von Unternehmensseite noch nicht bestätigt. Dennoch dürfte sich erst mit den nächsten Geschäftszahlen zeigen, wie stark internationale Firmenkunden wie GNP Seguros tatsächlich zum Umsatzwachstum beitragen.

Benedict Kurschat, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

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