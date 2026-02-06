Klage im Tech-Sektor 06.02.2026 03:43:08

Palantir-Aktie unter der Lupe: KI-Startup Percepta AI kontert juristische Vorwürfe

Palantir-Aktie unter der Lupe: KI-Startup Percepta AI kontert juristische Vorwürfe

Percepta-Gründer geraten ins Visier von Palantir: Anwälte werfen dem Tech-Riesen Einschüchterung vor, während das Startup die Klage zurückweist.

• Palantir verklagt Percepta AI aufgrund angeblichen Diebstahls vertraulicher Informationen und Abwerbung von Mitarbeitern
• Perceptas Anwälte sehen die Klage als Versuch, das Unternehmen zu schwächen
• Percepta bestreitet die Vorwürfe

Das KI-Startup Percepta AI ist seit Oktober 2025 in einen öffentlichen Rechtsstreit mit dem Tech-Riesen Palantir verwickelt. Im vergangenen Jahr hat Palantir die Führungskräfte des Startups verklagt. Vorwurf: Sie sollen vertrauliche Informationen gestohlen und versucht haben, Top-Mitarbeiter abzuwerben.

Vorwürfe gegen Gründer und Mitarbeiter

Im Oktober 2025 zog Palantir vor Gericht und reichte eine Klage beim Southern District of New York ein. Aus der Klageschrift geht folgender Vorwurf hervor: Das Unternehmen wirft CEO Hirsh Jain sowie Mitgründerin Radha Jain vor, geheime Informationen gestohlen zu haben, um ein Konkurrenzunternehmen aufzubauen. Die Gründer sollen außerdem gezielt Talente abgeworben und "wertvolles geistiges Eigentum" des Unternehmens genutzt haben, heißt es weiter.

Auch eine weitere ehemalige Mitarbeiterin, Joanna Cohen, steht im Zentrum der Vorwürfe: Nach ihrem Rücktritt soll sie vertrauliche Dokumente an sich selbst geschickt und sensible Informationen auf ihrem privaten Telefon gespeichert haben, so die Klageschrift.

Percepta weist Vorwürfe zurück

Bereits im Dezember bestritt Percepta, Palantirs vertrauliche Informationen genutzt zu haben, und bezeichnete die Klage als "grundlos", berichtet CNBC. Laut den Anwälten des Startups ergaben tiefgehende Durchsuchungen keinerlei Hinweise auf Palantir-Materialien, so CNBC weiter. Die von Cohen erstellten Screenshots seien, laut der Anwälte, in "gutem Glauben" angefertigt worden, um ihre Aufgaben zu erledigen und die betreffenden Unterlagen seien für Percepta ohnehin nutzlos und mittlerweile veraltet, heißt es weiter.

Anwälte sprechen von Einschüchterung

Wie CNBC berichtet, werfen Anwälte von Percepta Palantir in einer aktuellen Einreichung vor Gericht Einschüchterung vor:

"Tatsächlich versucht Palantir, andere davon abzuschrecken, das Unternehmen zu verlassen, und Percepta zu zerstören, bevor es weiter wachsen kann."

Außerdem argumentieren sie, dass die nachvertraglichen Vereinbarungen "offensichtlich zu weit gefasst und nicht durchsetzbar" seien und dass Palantirs Auslegung auf eine Behinderung des Wettbewerbs abziele, so der Bericht von CNBC weiter.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Überbewertet oder erst am Anfang? Palantir-Aktie spaltet die Analysten
Palantir-Aktie deutlich höher: Gewinn und Umsatz besser als erwartet
Bilanz als Wendepunkt? Palantir-Aktie im Spannungsfeld von Hoffnung und Vorsicht

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com,Michael Vi / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen