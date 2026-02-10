Palantir Aktie

Mysteriöser X-Post 10.02.2026 11:37:00

Palantir-Aktie vor dem Absturz? Michael Burry mit rätselhafter Botschaft

Investor Michael Burry ist nicht nur einer der größten Kritiker von Börsenstar Palantir, sondern warnt offenbar auch vor einem eklatanten Kurssturz.

• Burry identifiziert Kopf-Schulter-Muster bei Palantir
• Potenzielles Unterstützungsniveau bei rund 83 US-Dollar
• Aktie reagiert vorbörslich zunächst moderat auf Warnungen

"Ich arbeite an etwas $PLTR." Mit diesem überschaubaren Post auf X, begleitet von einem Chart des US-Softwareriesen Palantir, hat der bekennende Palantir-Bär Michael Burry die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich gezogen.

Palantir-Aktie vor Kurseinbruch?

Zusätzliche Informationen blieb Burry unterdessen zunächst schuldig, ein Blick auf den angehängten Aktienchat lässt aber vermuten, dass der Marktexperte einen möglichen Kurseinbruch bei Palantir voraussagt. Laut Burry scheint der Chart eine Kopf-Schulter-Formation gebildet zu haben - ein Muster, das Händler häufig als Zeichen für das Ende eines Aufwärtstrends interpretieren.

Der Kopf markiert dabei das Rekordhoch der Aktie aus dem November 2025, damals war ein Anteilsschein 207,52 US-Dollar wert. Eine mögliche Nackenlinie wird bei 140 US-Dollar eingezeichnet, unterhalb dieses Kursniveaus könnte sich der Abwärtstrend verstärken. Dabei scheint Burry ein erstes Unterstützungsniveau für die Aktie bei rund 83 US-Dollar identifiziert zu haben - ein Rückgang um rund 42 Prozent zum Schlusskurs an der NASDAQ bei 142,91 US-Dollar am Montag. Die "Landing Area" markiert Burry bei rund 54 US-Dollar, damit würde die Palantir-Aktie rund 60 Prozent an Wert verlieren.

Burry als Palantir-Skeptiker bekannt

Michael Burry ist bereits seit geraumer Zeit als Palantir-Bär unterwegs. Aus einem SEC-Dokument von Ende 2025 geht hervor, dass der Investor auf fallende Kurse bei dem Softwarehersteller setzt. Zum damaligen Zeitpunkt besaß er Put-Optionen im Wert von 912 Millionen US-Dollar.

Auch gegen einen weiteren KI-Profiteur, den US-Konzernriesen NVIDIA, waren in diesem Zusammenhang Shortwetten von Burry bekannt geworden. Noch vor wenigen Monaten hatte sich "The Big Short"-Investor deutlich zurückhaltender gegeben und in einem mittlerweile gelöschten X-Post geschrieben, dass man bei Marktübertreibungen manchmal am besten gar nicht erst mitspiele. Nicht mitzuspielen ist für Burry nun aber offenbar keine Option mehr.

So reagiert die Palantir-Aktie

Anleger scheinen die angekündigte Analyse von Burry zu Palantir aber zunächst weitgehend unaufgeregt zur Kenntnis zu nehmen: Vorbörslich legt die Aktie an der NASDAQ zeitweise 1,59 Prozent auf 145,18 US-Dollar zu, nachdem sie im bisherigen Jahresverlauf allerdings bereits rund 20 Prozent an Wert eingebüßt hat.

Redaktion finanzen.at

BYD-Aktie im Aufwind: BYD klagt gegen US-Zölle und fordert Rückerstattung

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com

