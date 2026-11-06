AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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06.11.2026 09:15:00

Palantir and AMD Just Reported Earnings. History Says This Will Happen to Both Stocks Next.

Chipmaker AMD (NASDAQ: AMD) and data analytics giant Palantir (NASDAQ: PLTR) each reported their third-quarter earnings results earlier this week. In the aftermath of those reports, Palantir's stock declined slightly while AMD's rose. While both companies' numbers showed that their businesses are growing rapidly, I think investors need to focus on something else: the valuations of their stocks.

These companies are trading at sky-high valuation levels, and history is not on their side.

Image source: Getty Images.

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