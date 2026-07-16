Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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16.07.2026 18:45:00
Palantir and Sandisk Stocks Are Down 35% and 25%, but Only One Is a Buy Now
Sandisk (NASDAQ: SNDK) and Palantir (NASDAQ: PLTR) are two of the most popular artificial intelligence (AI) investments on the market, but both have displayed some weakness lately. Sandisk is down around 25% from its all-time highs established just a few weeks ago, while Palantir has slowly declined from its highs set last October. It's down around 35%.These two may both be popular, but I think only one is worth buying right now. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Western Digital Corp.
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|Börse New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
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|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)