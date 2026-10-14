Palantir Billionaire Peter Thiel Buys 2 Brilliant AI Stocks (Hint: Not Nvidia or Micron)

Billionaire entrepreneur Peter Thiel is best known as one of the five co-founders of Palantir Technologies. But he also runs the investment company Thiel Macro, which has 42% of its portfolio invested in two artificial intelligence stocks, both purchased in the second quarter.

Thiel Macro beat the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) over the last six quarters despite holding zero stocks in two of those quarters. That makes Thiel a good source of inspiration for individual investors. Here's what you should know about Amazon and Vistra.

Image source: Getty Images.

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