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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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04.09.2026 10:44:00

Palantir Billionaire Peter Thiel Buys an AI Stock Up 560% in 10 Years (Hint: Not Nvidia)

Billionaire Peter Thiel, co-founder of Palantir Technologies, runs the investment company Thiel Macro. The company sold its entire portfolio in Q3 2025 and did not buy stocks again until Q2 2026, when it added eight new positions. The largest was Amazon (NASDAQ: AMZN), an artificial intelligence stock up 560% in the past decade.Interestingly, Thiel does not own a position in Nvidia. In fact, Amazon is the only technology company in his portfolio. The other seven stocks come from the energy sector, likely because he believes the massive power requirements of AI data centers will become a bottleneck.Regardless, investors should take a closer look at Amazon. Here are the important details.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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