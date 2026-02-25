NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
25.02.2026 21:26:00
Palantir Billionaire Peter Thiel Dumped Nvidia, Tesla, Microsoft, and Apple. What Stocks Does He Own for 2026?
Peter Thiel is a legendary businessman and Silicon Valley investor. In his early days, he boasted more of an entrepreneurial spirit -- co-founding e-commerce staple PayPal alongside Elon Musk.After minting a fortune from his PayPal exit, Thiel married his experience in start-ups with investing. The billionaire was the first outside investor in Facebook (now Meta Platforms) and also helped found data analytics darling Palantir Technologies.
