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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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27.08.2026 20:12:00

Palantir Billionaire Peter Thiel Just Bought This Magnificent Artificial Intelligence (AI) Stock Up 347,260% Since Its IPO

Peter Thiel gained early fame for being a co-founder of PayPal alongside Elon Musk. After selling that company to eBay, Thiel used his newfound fortune to become a venture capitalist. One of his earliest multibaggers came from investing in Facebook (now Meta Platforms) in 2004. Thiel later co-founded Palantir Technologies, the data analytics firm that has become a cornerstone of government and enterprise intelligence work.Today, the serial entrepreneur manages capital through a hedge fund called Thiel Macro. According to the fund's latest 13F disclosure, in the second quarter, it opened a new stake in Amazon (NASDAQ: AMZN) -- acquiring 495,000 shares valued at roughly $118 million. This represents about 28% of the hedge fund's portfolio. This suggests that despite the stock already having a generational rise behind it -- with a 347,260% return since its IPO in 1997 -- Thiel still sees upside in Amazon.That purchase raises an interesting question, though. Why would a contrarian thinker who is famous for seeking out monopolies suddenly invest in a company that faces intense competition on every front?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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