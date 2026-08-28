Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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28.08.2026 17:30:00
Palantir Billionaire Peter Thiel Just Put 33% of His Portfolio Into These 3 Energy Stocks
Peter Thiel built his reputation by building and investing in companies that looked unfashionable until they became inevitable. Thiel co-founded PayPal in 1998 -- helping turn online payments from a futuristic curiosity into everyday e-commerce infrastructure. In 2003, he co-founded Palantir Technologies, the data analytics darling that now sits at the center of intelligence work with the U.S. government and its allies, as well as a growing number of Fortune 500 enterprises. Around the same time, Thiel wrote the first outside check into Facebook (now Meta Platforms). This investment ultimately became one of the defining venture bets of the internet era.These chapters explain why smart investors monitor Thiel's moves closely. His investment philosophy is equally contrarian. In his book Zero to One, he argues that competition is for losers and that lasting value comes from building something no one else can truly copy -- essentially making your business a monopoly.Perhaps unsurprisingly, Thiel has downplayed the loud narrative around artificial intelligence (AI). He sees the potential of the technology, but does not think it will lead to the absolute social transformation being promised by frontier labs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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