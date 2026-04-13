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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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13.04.2026 10:12:00

Palantir Billionaire Peter Thiel Sells 2 Trillion-Dollar AI Stocks, but Wall Street Says It's Time to Buy

Billionaire Peter Thiel is an entrepreneur who co-founded Palantir Technologies. He also runs a hedge fund called Thiel Macro, which sold its stake in two trillion-dollar artificial intelligence stocks in the fourth quarter: Tesla (NASDAQ: TSLA) and Microsoft (NASDAQ: MSFT).Those trades were surprising because Thiel had 73% of his portfolio invested in those two stocks in the third quarter. In addition, most Wall Street analysts think Tesla and Microsoft are deeply undervalued today.Here's what investors should know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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