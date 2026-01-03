NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
03.01.2026 09:55:00
Palantir Billionaire Peter Thiel Sells Nvidia and Tesla, and Buys an AI Stock Up 483,000% Since Its IPO
Billionaire Peter Thiel is best known for his role in co-founding Palantir Technologies. But he also runs the hedge fund Thiel Macro, which made three interesting trades in the third quarter:The new position in Microsoft is particularly interesting. It accounts for 34% of the hedge fund's invested assets despite returning about 483,000% since its IPO in March 1986. In other words, Microsoft has already been an extraordinary winner, but Thiel is evidently confident it will continue winning from here.Here's what investors should know about Nvidia, Tesla, and Microsoft.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
