Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
19.01.2026 07:38:00
Palantir Billionaire Peter Thiel Sells Nvidia and Tesla Shares, Then Buys an AI Stock That's Up Nearly 460,000% Since Its IPO
Peter Thiel became wealthy by co-founding PayPal, but he's now best known as the co-founder of Palantir, one of the hottest stocks on the market over the past year or so. Like many other billionaire investors, Thiel's portfolio moves (via his current hedge fund, Thiel Macro) attract plenty of eyeballs, as people look to him for insights about where the market may be heading.During the third quarter, Thiel Macro made three noteworthy moves:In other words, he walked away from some of the hottest names in artificial intelligence (AI) and moved into one of tech's long-term staples.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
