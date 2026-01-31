Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
31.01.2026 10:10:00
Palantir Billionaire Peter Thiel Shifts His AI Bet. He Recently Dumped Nvidia Stock and Bought Shares of These 2 Tech Industry Stalwarts.
It's not surprising that investors look at Peter Thiel's latest buys and sells with interest. The billionaire has been involved in the launch and growth of many major businesses and knows how to spot a great company and get in on it early. Thiel is a co-founder of both PayPal and Palantir Technologies, and he also became Facebook's (now Meta Platforms) first outside investor. At the helm of hedge fund Thiel Macro, the billionaire oversees more than $74 million in 13F securities -- managers of more than $100 million in securities must report their trades on a quarterly basis on Form 13F to the Securities and Exchange Commission. This is positive for us as it offers us a glimpse of their latest investing activities. Just recently, Thiel made a major move. He unloaded all of his shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA), an artificial intelligence (AI) giant, and opened positions in two tech industry stalwarts. Let's take a closer look at this shift in Thiel's AI bet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
