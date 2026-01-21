Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|Weltwirtschaftsforum
|
21.01.2026 17:25:00
Palantir-Chef glaubt an KI-Potenzial bei Einwanderung - Aktie tiefer
"Diese Trends machen es schwer vorstellbar, warum wir Einwanderung in großem Maßstab haben sollten", sagte Karp - außer wenn jemand sehr spezielle Fähigkeiten besitze. Im Westen gebe es das "unglückliche" Narrativ, dass Künstliche Intelligenz Menschen die Jobs wegnehmen werde.
Experten rechnen damit, dass KI-Software vor allem Büroangestellten verstärkt Aufgaben abnehmen wird. Einige Unternehmen wie etwa Amazon leiteten mit Blick darauf bereits Stellenstreichungen im großen Stil ein.
Palantir entwickelt Software, mit der zum einen Geschäftsprozesse analysiert und verbessert werden können. Zum anderen wird Technologie der Firma auch vom Militär und von Sicherheitsbehörden eingesetzt, um Informationen aus verschiedenen Quellen zu verknüpfen. Das ist etwa bei Ermittlungen und Geheimdienst-Aufklärung von Nutzen. Allerdings gibt es auch Bedenken wegen Datenschutzes und Kritik, weil Software der Firma von den US-Behörden genutzt wird, die Präsident Donald Trump mit der Umsetzung seiner Massenabschiebungs-Agenda beauftragt hat.
Im NASDAQ-Handel am Mittwoch gibt die Palantir-Aktie zeitweise 1,05 Prozent auf 166,76 US-Dollar nach.
/so/DP/zb
DAVOS (dpa-AFX)
