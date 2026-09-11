Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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12.09.2026 00:23:00
Palantir Co-Founder Peter Thiel's Hedge Fund Just Made a Big Bet on This AI Stock
Looking at where the brightest investing minds in tech are putting their money is a great way to source stock ideas. One of the more impressive founders in Silicon Valley history is Peter Thiel, even if he is a controversial figure. Thiel helped found PayPal and Palantir, but now, he also runs a hedge fund. That fund, Thiel Macro, has a relatively concentrated portfolio, and as recently as the first quarter, it held no stocks at all. But in the second quarter, Thiel picked up a new set of investments, and the largest of those positions may come as a surprise: Amazon (NASDAQ: AMZN).
Amazon's AI results are starting to speak for themselves. Should you follow Thiel's lead and buy shares?
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