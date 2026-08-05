Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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05.08.2026 16:04:53

Palantir Crushes Earnings in Q2. Is the Stock Heading Back to $200?

I don't know how Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) does it. When its growth rate reaches new heights, it somehow finds another lever to pull on and hits a new high. That's exactly what it did in the second quarter, as the company posted an astounding revenue figure nearly double what it posted a year ago. All the key metrics were impressive for the company in the second quarter, as Palantir continues to dominate in artificial intelligence (AI) and be a trusted partner of the U.S. government. The results were strong, but don't forget, Palantir's stock is also expensive. It's been rallying since the numbers came out, but does it have enough to get back to $200? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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