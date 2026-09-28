Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
28.09.2026 17:53:00
Palantir Did Not Win the FAA Contract for SMART. Time to Buy the Stock Anyway?
The Federal Aviation Administration (FAA) just announced plans to roll out a new AI-based system it calls Strategic Management of Airspace, Routes, and Trajectories, or SMART.
Consequently, analysts at firms such as Rosenblatt turned their attention to Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), believing SMART could become an additional revenue source for the software-as-a-service (SaaS) stock. Palantir did not win the contract, but investors likely would have had trouble benefiting from this new business line -- here's why.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
23.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.09.26
|Schwache Performance in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
23.09.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
23.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|165,68
|-0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt über 7.000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.