Palantir Aktie

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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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12.11.2026 09:55:00

Palantir Grew Revenue 96%. The Stock Fell 5%. Here's What I'm Doing.

Palantir (NASDAQ: PLTR) reported very strong earnings once again on Nov. 2. The highlight of the release was its accelerating 96% revenue growth. However, the market didn't love the results, and the stock sold off more than 10% in the days following earnings.

The stock has rebounded some, but recently was still down 5% from its price before earnings were released. Overall, Palantir is down around 20% from its all-time high, so some investors may be viewing this as a buying opportunity.

But what am I doing? I'm still staying patient. Palantir is a great business that's growing remarkably fast, but there's one huge holdup that keeps me from purchasing shares, and it could be some time before I decide to open a position.

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