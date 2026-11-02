Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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02.11.2026 22:24:40
Palantir Grows Revenue 96% as New Deals Slow: Rapid Earnings Reaction
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) grew third-quarter revenue 96% to about $2.31 billion and raised its full-year outlook again. Shares were up about 2% in after-hours trading. The business is turning growth into profit at a rare pace. But new contract signings barely grew, so future growth depends on signings picking up.
U.S. commercial revenue passed U.S. government revenue for the first time, with government at $953 million. Government contracts are big and sticky, but budgets move slowly. Commercial customers can expand fast once one deployment pays off. That speeds growth but adds exposure to corporate spending cycles.
Profit outran sales because most of Palantir's costs don't rise with revenue. Operating expenses grew about 46% while revenue nearly doubled. Software costs little to deliver once it's built, so most of each new dollar falls to profit.
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