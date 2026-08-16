Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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16.08.2026 10:13:29
Palantir-Gründer Thiel steigt bei argentinischem Ölkonzern ein
Der Hedgefonds des Tech-Milliardärs erwarb für rund 76 Millionen Dollar einen Anteil von einem Prozent an VistaWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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