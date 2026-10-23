Palantir Guided for $2.16 Billion in Revenue for Q3. Its Last 2 Quarters Suggest We Should Expect More.

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has been one of the biggest winners of the artificial intelligence (AI) boom, with its stock gaining more than 1,000% over the last three years. But investors who think the company's best days are behind it may be in for a surprise when Palantir reports its third-quarter results on Nov. 2.

That's because Palantir has developed a habit of beating its own revenue guidance -- and its margins are widening.

The company's guidance was for third-quarter revenue between $2.160 billion and $2.164 billion, which would amount to another impressive quarter of growth. But based on Palantir's performances in the first half of the year, I think that forecast is far too conservative.

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