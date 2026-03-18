Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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18.03.2026 20:36:00
Palantir Has an $11.2 Billion Revenue Backlog, a $10 Billion Army Deal, and a 61% Growth Forecast. Is It a Buy for 2026?
Artificial intelligence (AI) became the biggest trend on Wall Street a few years ago, and there has been no shortage of stocks riding its tailwinds. While some of these companies were deserving of the enthusiasm they have received, others have benefited more from meme-driven narratives rooted in AI hype.Perhaps no other stock has become as controversial as Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) over the last three years. At the dawn of the AI revolution, it was valued at a modest $12 billion. Today, the company's market cap is closing in on $400 billion -- making it one of the largest enterprise software businesses in the world.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Palantir
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17.03.26
|Senior NHS manager who advised Palantir to step down from role (Financial Times)
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13.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
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12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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12.03.26
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12.03.26
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12.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
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09.03.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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06.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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