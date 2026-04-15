Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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15.04.2026 18:01:28
Palantir Has Never Been More Central to U.S. War‑Room Analytics -- Here's What That Means for the Stock Under Trump
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has been perhaps the top artificial intelligence (AI) stock to own over the past three years, rewarding shareholders with higher gains than top hardware players like Nvidia and Broadcom.NVDA data by YCharts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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