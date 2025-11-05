Palantir hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Palantir gab am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,060 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,18 Milliarden USD im Vergleich zu 725,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at