Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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04.08.2026 22:40:31
Palantir hebt Umsatzprognose an: KI-Boom und Iran-Hoffnungen geben Wall Street Rückenwind
US-Anleger setzen Hoffnung in eine baldige Einigung im Nahost-Konflikt, was den Ölpreis drückt. Der KI-Boom beschert Palantir den größten prozentualen Tagesgewinn seit Februar 2024. Insgesamt verläuft die Berichtssaison in den USA laut Finanzexperten robust.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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