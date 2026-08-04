Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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04.08.2026 22:40:31

Palantir hebt Umsatzprognose an: KI-Boom und Iran-Hoffnungen geben Wall Street Rückenwind

US-Anleger setzen Hoffnung in eine baldige Einigung im Nahost-Konflikt, was den Ölpreis drückt. Der KI-Boom beschert Palantir den größten prozentualen Tagesgewinn seit Februar 2024. Insgesamt verläuft die Berichtssaison in den USA laut Finanzexperten robust.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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