Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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20.03.2026 09:55:00

Palantir im NHS England: Sorge vor Datenmacht und politischem Missbrauch

Die NGOs Medact und Amnesty kritisieren Palantirs NHS-Vertrag wegen Überwachungrisiken. Der Vertrag läuft 2027 aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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