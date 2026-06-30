Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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30.06.2026 14:15:26
Palantir In Focus: Company Strikes Nvidia Sovereign AI Deal, Deepens Surf Air Partnership
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Nachrichten zu Palantir
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29.06.26
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palantir-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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26.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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26.06.26
|Palantir-Aktie stoppt Talfahrt: Cathie Wood kauft den Dip (finanzen.at)
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26.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
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25.06.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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25.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
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25.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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25.06.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)