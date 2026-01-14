Palantir Aktie

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

14.01.2026 12:15:00

Palantir Investors Need to Know This After the Latest Government Deal

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) is expanding its AI platforms across defense and industrial systems at a rapid pace. Massive government deals are fueling growth, but valuation risk and execution pressure could decide the stock's fate in 2026.Stock prices used were the market prices of Dec. 25, 2026. The video was published on Dec. 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
