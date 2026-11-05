Palantir Is Down 16% From Its High. History Suggests This Is What Happens Next.

Palantir Technologies' (NASDAQ: PLTR) strong business results have supported significant valuation gains for the stock. The third quarter saw the company's revenue increase 96% year over year to $2.31 billion, and its net income surged 137% from the prior-year period to roughly $1.13 billion.

Despite the strong overall results, the company's stock has pulled back in subsequent trading due to concerns about slowing growth in commercial contract values, slower expansion in international markets, and bearish pressure on companies in the broader artificial intelligence (AI) space.

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