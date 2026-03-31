Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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31.03.2026 13:15:00
Palantir Is Down 29% From Its High. Here's What Every Investor Needs to Know Right Now.
Business is booming for Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), as revenue grew 70% year over year to $1.4 billion in the fourth quarter of 2025. Despite that, the company's share price has fallen by 29% since peaking at $207 on Nov. 3, 2025.The cause of that decline is primarily Palantir's high valuation, a key factor investors and prospective investors should know about.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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