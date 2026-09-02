Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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02.09.2026 03:30:00
Palantir Is Priced for Perfection. These 2 Defense Stocks Are Priced for Pessimism.
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) is one of the most talked-about names in the defense space right now. But the company has one big problem: it's priced for perfection. Any bad news could be enough to send the stock crashing.Trading at a 159 times trailing earnings (price-to-earnings) multiple, the company looks exceedingly expensive to many investors. And while I like the business, I'm a little wary of its consistently elevated valuation.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Palantir
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