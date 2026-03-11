Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

11.03.2026 16:12:00

Palantir Is Up More Than 2,200% Since 2023. Can Its Run Continue?

There have been few better stocks to own since 2023 than Palantir (NASDAQ: PLTR). The stock is up by more than 2,200% since then, although it's now down by more than 25% from the all-time high it touched in October. But it has rallied in recent weeks from the 40% it was down. With that rally in focus, investors may be wondering: Is Palantir primed to soar again, or is it just following the broader market's movements? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
