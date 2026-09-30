Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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30.09.2026 04:46:01

Palantir Is Worth About as Much as Oracle on Less Than a Tenth of Oracle's Revenue

On the surface, Palantir (NASDAQ:PLTR) and Oracle (NYSE:ORCL) today have almost the same price tag. As I write, Palantir's market cap is about $447 billion with a share price near $186, while Oracle's is about $425 billion at about $140 a share.

Getting here took a brutal year for Oracle. Its stock has lost about half its value in the past 12 months, while Palantir's shares are up a little in the same stretch.

Under these similar values, though, sit two very different companies. Palantir took in around $6.2 billion in revenue over the last 12 months, less than a tenth of Oracle's $71.8 billion. And it made around $3 billion, versus Oracle's $18.7 billion.

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