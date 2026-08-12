Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
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12.08.2026 14:02:00
Palantir Just Crushed Earnings Again. These 2 Legacy Defense Stocks Are the Cheaper Way to Play the Same Budget.
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) saw its stock soar this month after reporting another strong earnings result. It now has a market cap larger than every defense contractor in the world.However, because of its high price-to-earnings ratio (P/E) and price-to-sales ratio (P/S), investors would be smart to avoid buying Palantir stock after shares have soared hundreds of percentage points in the past few years.Instead, someone looking to bet on growth in U.S. defense spending should consider these two legacy providers. Here's why Lockheed Martin (NYSE: LMT) and General Dynamics (NYSE: GD) are solid buys with the market near all-time highs. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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