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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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05.11.2026 11:45:00

Palantir Just Delivered a Monster Quarter, but the Stock Is Plummeting. The Reason Why Is Obvious.

Earlier this week, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) delivered an exceptional third-quarter earnings report. The artificial intelligence (AI) software company nearly doubled its revenue, generated more than $1 billion in profit, and raised its full-year financial outlook. Even so, Wall Street responded by selling the stock, extending a broader decline from Palantir's high back in October.

At first glance, this reaction looks puzzling. However, a closer analysis of Palantir's earnings report suggests investors may be concerned about the company's contract bookings and future revenue visibility.

I think these concerns overlook an important change in how customers are actually adopting Palantir's Artificial Intelligence Platform (AIP).

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