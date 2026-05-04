Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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05.05.2026 00:56:41
Palantir Just Delivered Another Quarterly Beat -- And the Company's 2026 Outlook Just Got Even Stronger
Palantir (NASDAQ: PLTR) published its first-quarter results and added to an impressive track record of delivering beat-and-raise reports. The business recorded non-GAAP (adjusted) earnings per share of $0.33 on sales of $1.63 billion in the quarter. For comparison, the average analyst estimate had targeted adjusted earnings per share of $0.28 on sales of $1.54 billion.Palantir's net income surged from $214 million in last year's first quarter to $870.5 million in this year's period, and revenue grew 85% year over year. The business's revenue growth has continued to expand at an impressive clip even as the overall size of the business has increased substantially, and strong demand trends among both public-sector and private-sector customers have been translating into incredible sales and earnings growth. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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